TELEVISION NATIONALE : Ammar Bekhouche nommé Directeur général

Amar Bekhouche, ancien journaliste de la télévision nationale qui a fait les beaux jours de l'Unique dans les années 90, a été nommé au poste de Directeur général à la télévision nationale ont indiqué plusieurs sources médiatiques. Ammar Bekhouche, avait fait partie de l'équipe du défunt Abdou Bouziane en occupant le poste de Directeur de l'information à l'époque où Mouloud Hamrouche, chef de fil des "réformateurs" était chef du Gouvernement. Après le départ de "Abou B", comme on l'appelle dans la corporation, Amar Bekhouche est parti lui aussi pour rejoindre la direction de la communication du Conseil de la Nation du temps de Bachir Boumaâza, Mohamed Chérif Messadia et Abdelkader Bensalah Depuis quelques années, Ammar Bekhouche a pris sa retraite sans jamais perdre l'occasion de s'exprimer sur les médias et les bouleversements intervenus dans ce secteur à la faveur de l’émergence des télévisions d'information en continu et des médias alternatifs.