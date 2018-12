TELEVISION : Il n’existe que 6 chaines privées accréditées

Dans une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie de la célébration du 56e anniversaire de création du quotidien Ec-Chaab (11 décembre 1962), Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane a affirmé qu' « il n’existe, à ce jour, aucun dossier d’accréditation de nouvelles chaines de télévision privée », ajoutant que les procédures y afférentes « sont connues et que celui qui veut l’accréditation d’une nouvelle chaîne n’a qu’à se rapprocher des services compétents ». Officiellement, il n y a que six chaînes accréditées par le ministère de la Communication: Echourouk Tv, Dzair Tv, Ennahar Tv, Hogar Tv, El Djazairia One et Numidia Tv. Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a réitéré, mardi à Alger, l’attachement de l’Etat « à promouvoir la liberté de la presse et à soutenir les médias dans l’accomplissement de leurs missions », rappelant, à ce titre, le message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l’occasion de la Journée nationale de la presse, dans lequel il avait mis en avant « le souci de l’Algérie de développer une presse nationale professionnelle et indépendante ».