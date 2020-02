TELEPHONIE MOBILE : Le DG de OOREDOO aurait été expulsé

Le directeur général de l’opérateur mobile Ooredoo, Nickolai Beckers, a été arrêté mercredi à la direction générale de l’entreprise à Ouled Fayet à Alger, a rapporté, hier, le site Algérie-Eco. En effet, entre 11h et 11h30, trois véhicules des services de sécurité, appartenant à priori à la BRI, se sont présentés à la DG d’Ooredoo et ont embarqué Nickolai Beckers, selon la source. La même source précise que le syndicat de l’entreprise reproche au DG d’Ooredoo l’ambition de licencier 400 employés algériens, un nombre revu à la hausse, pour atteindre le chiffre de 900 employés. En plus de la décision de licencier 900 salariés algériens, le syndicat d’Ooredoo n’a pas digéré l’organisation par le DG d’un événement à Marrakech au Maroc entre jeudi 13 au lundi 17 février 2020. Un événement où Nickolai Beckers a convié tous les « chiefs » (staff de la direction). Selon plusieurs sources, cet événement appelé « Excom » organisé à Marrakech au Maroc qui devait durer deux heures mais en fin de compte s’est étalé sur cinq nuitées. Au moins 40 000 euros ont été dépensés, précisent encore ces sources. Par ailleurs, hier plusieurs sources médiatiques ont rapporté que le DG d’Ooredoo Nickolai Beckers aurait été expulsé sur injonction du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Pour rappel, l’opérateur de la téléphonie mobile Ooredoo avait nommé le 4 août 2019 Nikolai Beckers, comme nouveau DG, en remplacement du Soudanais M. Abdullatif Hamad Dafallah, avait annoncé le groupe qatari dans un communiqué.