TELEPHONIE ET INTERNET : Plusieurs projets d'envergure lancés à Ghardaïa

Plusieurs projets de déploiement et de modernisation du réseau en fibre optique de la wilaya de Ghardaïa ont été lancés afin d'améliorer la qualité de service en matière de téléphonie et d'Internet haut et très haut débit, a-t-on appris samedi auprès de l'antenne locale d'Algérie Télécom (AT). "Il s'agit de nouveaux projets de raccordement par liaison en fibre optique de la wilaya de Ghardaïa aux wilayas voisines et de renforcement des liaisons existantes par des câbles encore plus résistants et permettant un plus grand débit", a précisé à l'APS Mohamed Maatallah, directeur opérationnel d'AT lors d'une visite organisée au profit de journalistes de la presse nationale au niveau de ses infrastructures du Sud. Ces actions "traduisent le souci de la tutelle d'étendre et de moderniser le réseau des télécommunications par fibre optique", a-t-il ajouté, indiquant que l’objectif de ces opérations "consiste en l'augmentation de la bande passante du Backbone national des wilayas en question en vue de sa sécurisation, l’amélioration de la qualité des services et l'interconnexion de l'ensemble des localités même les plus reculées". Parmi ces projets figurent notamment le lancement des travaux de modernisation de la ligne en fibre optique Ghardaïa-Tamanrasset sur une distance de plus de 400 km qui consiste en la pose d'un autre câble en fibre optique "plus performant" et "plus sécurisé" en parallèle à l'existant, a expliqué la même source.