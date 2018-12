TELEPHONE PORTABLE AU VOLANT : Des taxieurs montrés du doigt à Mostaganem

Sans pour autant être un expert, chacun sait que l’utilisation du téléphone portable au volant est interdite, elle expose son auteur à des sanctions prévues par la loi, vu qu’elle modifie le comportement, le réflexe et la capacité de réagir du conducteur. Il a même été prouvé que la conversation, l’écoute, la lecture ou l’envoi de messages etc …, en utilisant son mobile au volant…, le conducteur, même s’il se concentre sur la route, peut se négliger un peu, il lui arrive peut-être de regarder moins dans ses rétroviseurs et sur les côtés à gauche, à droite, faisant probablement moins attention à la signalisation des panneaux et aux autres usagers de la route et aussi conduire avec une seule main..., ce qui malheureusement peut provoquer l’irréparable. Heurtés par ce comportement irresponsable, les citoyens transportés souhaitent «une meilleure tenue» de la part de ces prestataires de taxis... Il est utile de rappeler que chaque année, les accidents de la route font des morts, des blessés et des handicapés, endeuillant des milliers de familles en Algérie et grèvent lourdement le budget de la collectivité qui dépense pour les catastrophes routières 100 milliards de dinars annuellement ou peut-être plus… Il faut bien reconnaitre qu’il est difficile de conduire son véhicule aujourd'hui à Mostaganem comme ailleurs bien sûr, avec le flux considérable de voitures, enregistré à longueur de journée en ville et même dans les quartiers à grande affluence, où tous les chauffeurs font face à une circulation très dense, en été comme en hiver. Pour le taxieur en particulier à qui les gens transportés ‘’confient’’ leur vie et qui passe le plus clair de son temps à conduire, profession oblige, c’est un service très difficile.