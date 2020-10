TELEDIFFUSION : Signature d'un protocole d'entente TDA - chaines privées

Un protocole d'entente liant l'Etablissement public de télédiffusion d'Algérie (TDA) à des chaines de télévision privées a été signé lundi à Alger, indique le ministère de la Communication dans un communiqué. "Le ministère de la Communication annonce que, dans le cadre de la mise en œuvre des réformes du secteur, inscrites au programme du gouvernement, le directeur général de l'établissement public de télédiffusion d'Algérie a procédé, lundi 26 octobre 2020, au siège du ministère de la Communication, à la signature d'un protocole d'entente liant cet établissement à des +chaines de télévision privées+", précise la même source. Les chaines de télévision concernées sont : Ennahar-TV, Echourouk-TV, Numédia-TV, Hoggar-TV et El-Djazairia-One, qui sont déjà diffusées via des satellites étrangers, rappelle le communiqué. "Cet accord, qui porte sur la diffusion directe en DTH des programmes de ces chaines sur le satellite algérien Alcomsat-1, a été signé pour une durée de trois (3) mois, à titre gracieux et vise à renforcer l'attractivité orbitale du dit satellite", ajoute le ministère, qui explique que "cette période est définie à titre de test, en attendant la promulgation du nouveau dispositif réglementaire, qui est en cours de finalisation par les services du ministère de la Communication".