TELECOMMUNICATIONS : Une prochaine académie pour la ressource humaine

Intervenant, hier , le dimanche, sur les ondes de la Radio nationale, le PDG d’Algérie Télécom (AT), M. Ahmed Choudar, a annoncé que son groupe allait se doter d'une académie, dont l'objectif est «de développer la formation de la ressource humaine avec des compétences capables d'assurer un service de qualité et une meilleure prise en charge des besoins des citoyens», a-t-il souligné. L’académie «assurera les différents types de formation, comme la formation d'ordre général, la formation technique ou la formation technologique», précisera-t-il, mettant en avant que le projet était lancé et n’attendait plus que la réalisation de l'infrastructure nécessaire, et les outils pédagogiques nécessaires. Sur un autre plan, M.Choudar a évoqué le déploiement d'un réseau regroupant Mobilis et Algérie Télécom en vue de faciliter, notamment, le paiement des factures, d'assurer la gestion des réclamations et répondre au souci d'assurer une bonne prestation de service sur les réseaux de téléphonie fixe et mobile. Dans ce contexte, le patron d’AT n’a pas manqué de mettre en relief l’apport attendu de deux projets de câbles internet de "grande capacité", dont l'un (medex) devrait être réceptionné avant fin 2018, et un second (Orval) en cours de réalisation, permettant, tous les deux au final, de multiplier par 10 la capacité du réseau, a-t-il promis.