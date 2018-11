TELECOMMUNICATIONS : Feraoun annonce une baisse des tarifs de l’internet

Le débit Internet fixe passera à 2 mégas/bits avec une baisse du coût de la prestation, a annoncé jeudi la ministre de la Poste, des Télécommunications, des technologies et du Numérique, Houda Imane Feraoun. "Tous les Algériens connectés à internet aujourd'hui à 1 méga verront, automatiquement le débit passer à 2 mégas, le minimum requis pour accéder à une vidéo et autres services à valeur ajoutée", a annoncé la ministre sur les ondes de la Radio nationale, expliquant que l'opérateur public Algérie Télécom "ne fera plus d'offres à moins de 2 mégas". Elle a ajouté par ailleurs que le tarif de ce service passera de 2.600 DA à 1.600 DA, effectif à partir du 1 janvier 2019. Dans le même registre, la ministre a relevé que les pouvoirs publics ont toujours œuvré pour parvenir à "une connexion pour tous avec l'amélioration de la qualité, mais aussi avec une baisse des prix pour que ce soit accessible pour tout le monde". Relevant que l'objectif consistait à permettre à chaque Algérien "un accès à internet avec un prix abordable", Mme Feraoun a soutenu que "l'accès à internet en Algérie est une réalité", relevant que le pays compte un réseau étendu sur toutes les wilayas en zones urbaines comme en zones rurales. Mme Feraoun a souligné, par la même occasion, que "l'accès équitable à l'Internet constitue la base des politiques publiques".