TELAGH (SIDI BEL ABBES) : Une opération de don de sang initiée par des retraités militaires

La vie de plusieurs patients atteints de diverses pathologies ou ayant subi une intervention chirurgicale ou encore victimes d’accident de la circulation routière, est souvent menacée et exposée au danger. Le don du précieux liquide vital permettrait bien de sauver plusieurs vies humaines. Et pour sauver ces vies, il suffit d’un geste simple mais altruiste ! Dans un contexte de partage impliquant l'humanisme et la volonté individuelle de contribuer à sauver des vies, notamment en cette période cruciale de l'année où les besoins en prélèvements sanguins sont particulièrement importants, des dizaines de retraités, invalides et autres ayants-droit de l'Armée nationale populaire (ANP)de Télagh, avec d'autres donneurs volontaires, se sont mobilisés pour la louable action de collecte de sang. Cette initiative aura été prise pour alimenter la banque de sang de l’établissement public hospitalier de la ville .

L'opération s'est déroulée dans un climat d'engouement remarquable. De nombreuses poches ont été collectées ,comportant différents groupes et rhésus sanguins, par l'équipe médicale et paramédicale au niveau du laboratoire de l’EPH. Les responsables de la section syndicale ainsi que les équipes médicales et paramédicales ont mis tous les moyens humains et matériels à la disposition des donneurs de sang, pour la réussite de cette opération. Une autre action similaire est prévue prochainement, dira Mr Akkal Cheilh. ''Les habitants sont donc appelés à y participer massivement et faire preuve de générosité à l'égard des nécessiteux, a-t-il lancé au bout du fil.