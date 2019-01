TELAGH (SIDI BEL ABBES) : Un forage de puits à l'EPH financé par un donateur

Sachant pertinemment que dans les zones rurales de la wilaya de la Mekerra, l'accès à l'eau potable est devenu un problème majeur, un bienfaiteur d'Oran ,ayant gardé l'anonymat ,s'est engagé à lancer et soutenir financièrement le forage d'un puits de plusieurs mètres de profondeur ,un projet qui le tenait à cœur pour des raisons humaines ,au sein de l'E.P.H Haddid Aïssa de Télagh, 50 km au sud de Sidi Bel Abbès où les besoins en eau se sont élevés considérablement ces derniers temps ,indique une source bien informée. Cet ambitieux projet dont les travaux préliminaires ont déjà commencé, est donc pris en charge par ce généreux donateur oranais apparemment déterminé à l'achever le plus tôt possible et quel que soit le coût global de sa réalisation. Il serait donc destiné à alimenter en eau l'établissement hospitalier couvrant près de 17 communes en matière de prestations médicales ,mais surtout couvrir suffisamment les besoins des patients, selon notre source. Outre l'hygiène et la prévention hospitalières qui s'avèrent obligatoires, le forage du puits tant attendu, servirait à la création de nouveaux espaces verts, à l'entretien et /ou la réhabilitation des jardinets déjà existants.