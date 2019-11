TELAGH (SIDI BEL ABBES) : Plus 25 000 hectares à emblaver

Parvenue à sa phase cruciale et décisive dans la daïra de Telagh, 50 km au sud de Sidi Bel Abbes, avec l'emblavement, ces derniers jours, de plus de 3100 hectares, la campagne labours -semailles bat actuellement son plein, ont lancé au téléphone ,les responsables de la subdivision des services agricoles. Les conditions climatiques ,tant attendues par la couche paysanne , s'étant apparemment améliorées après les dernières chutes de pluies salvatrices enregistrées dans la région, auraient favorisé le lancement de cette campagne, dont le plan de production des céréales, arrêté conformément aux désidératas des agriculteurs, s’appuierait sur un emblavement de 25010 hectares, dont 11200 destinés à la culture du blé tendre, 2580 au blé dur, tandis qu'il est prévu pour l'orge et l'avoine 10550 et 680 hectares. Cette campagne, ajoutent les correspondants, aurait été soutenue par de fructueuses actions de proximité entreprises par la coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) de Télagh, dont les responsables tiennent à assurer la disponibilité de semences contrôlées et vérifiées par le centre national de contrôle et de certification (CNCC) et la mobilisation des instituts techniques au profit des céréaliculteurs en termes de sensibilisation sur l’importance que revêt l'usage des engrais et des semences certifiés, et l’application de nouvelles méthodes adaptées aux travaux culturaux. S’agissant du parc matériel, notamment le matériel aratoire, il s’illustre par la disponibilité de tracteurs de différentes puissances, de charrues (cover crop, cultivateurs à dents); le nombre limité de semoirs contraint bien sûr, les agriculteurs à l’ensemencement manuel. Quoique tardive, en raison de la dure sécheresse ayant frappé cette immense région à vocation agricole par excellence, la campagne labours-semailles qui avait démarré timidement, aurait été bien relancée ces derniers jours , à la faveur des précipitations intermittentes, concluent nos interlocuteurs.