TELAGH (SIDI BEL ABBES) : Plantation d’arbres en milieu urbain

Les bienfaits de la présence des arbres s'avèrent multiples et touchent plusieurs aspects de notre société, du point de vue social, environnemental, économique ou psychologique.

L'arbre joue un rôle important, nous devons donc en prendre soin, le respecter et l'aimer. Le maire et ses collaborateurs surveillent constamment le patrimoine arboré. Ils procèdent le plus souvent à l’abattage des dizaines d’arbres morts, menaçant de tomber et représentant un danger pour la sécurité des personnes. A cet effet, une louable opération de plantation de près de soixante platanes a été effectuée hier, le long des artères principales de la ville, en présence d'élus locaux, des services des forêts, des membres des organisations de la société civile, associations caritatives ainsi que des citoyens. Le platane est un arbre d'alignement par excellence, résistant et de longue durée de vie, connu surtout pour son ombre saisonnière.