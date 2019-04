TELAGH (SIDI BEL ABBES) : Ouverture d’un laboratoire de biologie médicale

Un laboratoire de biologie médicale, anciennement laboratoire d'analyses médicales, le second du genre, vient d'ouvrir ses portes jeudi dernier, à Télagh, 50 km au sud de Sidi Bel Abbès, au grand soulagement de la population de cette partie-sud de la Wilaya et notamment les patients, apprend-on d'une source bien informée.Des analyses médicales (biochimiques et bactériologiques) y sont réalisées par une équipe de professionnels dont 03 biologistes et 01 secrétaire médicale. La bonne nouvelle a vite fait le tour d'horizon ,surtout chez les habitants des zones rurales et des localités éloignées qui, le plus souvent, en quête d'hypothétiques analyses médicales cruciales, se voyaient contraints de parcourir 100 km en aller -retour pour rejoindre un L.A.M au chef-lieu de Wilaya. ''Ce nouveau laboratoire revenant au Dr Abou, et de surcroît implanté en face de l'unique E.P.H Haddid Aïssa, lancent des citoyens au téléphone, permettrait sans nul doute d'amoindrir la pression se formant au sein de l'E.P.H ou de la polyclinique, et d'alléger les souffrances des dizaines de personnes malades de communes relevant de 05 Daïras"! D'autres intervenants, apparemment avertis, s'interrogent tout en voulant se rassurer:" Nous ne saurions exprimer notre satisfaction devant cet acquis, mais il ne suffirait pas d'être équipé en automates pour prétendre faire de la biologie médicale. Il faudrait être en mesure de contrôler tout l'appareillage, afin de valider les résultats obtenus.