TELAGH (SIDI BEL ABBES) : Le chef de la Daïra encerclé dans la mairie

Dans l'après midi de jeudi dernier, le chef de la daïra de Télagh, s’est rendu à Dhaya, chef lieu de commune situé sur les monts éponymes, pour s'enquérir du fonctionnement de la gestion municipale et notamment de l'opération de solidarité de Ramadhan, a-t-on appris d'une source bien informée. La nuit tombée, le commis de l'État ayant pris connaissance du retard du versement par l’APC, des allocations aux nécessiteux, a eu la désagréable surprise d'être empêché de sortir du siège de la mairie, par des citoyens du village, apparemment en colère, en raison du non -versement des 6000 dinars. Resté bloqué pendant de longs moments, selon notre source. Alertés, les éléments de la compagnie de gendarmerie nationale du chef lieu de Daïra, à leur tête le commandant, ont vite rallié l'ancien'' Bossuet''et libéré le chef de Daïra resté bloqué pendant de longues heures, conclut la même source. Pour rappel, le même siège de la mairie a été fermé dimanche 28 avril 2019, par des habitants mécontents qui ont réclamé le départ inconditionnel du maire et les 12 membres de l'A.P.C.