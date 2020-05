TELAGH (SIDI BEL ABBES) : Le centre d'artisanat et des métiers confectionne des bavettes médicales

En vertu des dernières instructions données par le président de la république relatives aux mesures de prévention contre la propagation de la pandémie du Covid-19, les responsables du centre d'artisanat et des métiers de Télagh, avec l'efficiente contribution de ceux de la chambre de l’artisanat et des métiers ( CAM) et les membres du commissariat «Ness El khir» de Sidi Bel Abbès, ont pris la louable initiative de confectionner 8000 bavettes médicales, stérilisées et homologuées, apprend -on au téléphone, d'un des responsables du centre. Ces bavettes seraient attribuées à plusieurs secteurs étatiques activant énergiquement sur le front dont les services sanitaires, sécuritaires, financiers, judiciaires , ceux de la protection civile et à certaines associations locales. Une dizaine d'employées du centre, dira Mr Belghazli au bout du fil, restent mobilisées au niveau de l’atelier et engagées fidèlement dans cet élan de solidarité à visée nationale. La confection de ces bavettes se fait, selon notre interlocuteur, suivant les normes sanitaires adaptées. ''250 à 300 bavettes par jour , sont cousues bénévolement par les couturières du centre, selon une de ses enseignantes locales, ajoutant que l'objectif principal serait d'en atteindre plus de 8000 avant la fête religieuse de l'Aïd El Fitr.