TELAGH (SIDI BEL ABBES) : La liste des 616 bénéficiaires de logements bien accueillie

Mercredi dernier, la ville de Télagh ,50 km au sud de Sidi Bel Abbès a vécu une atmosphère festive, suite à l'affichage de la liste nominative des bénéficiaires d'un quota de 616 logements sociaux qui a été joyeusement accueillie par la majeure partie de la population l' ayant jugée équitable, du fait que les heureux bénéficiaires seraient considérés comme de véritables nécessiteux, issus des couches sociales défavorisées. Dans le but d'éviter des débordements et autres rassemblements, les services de la Daïra et de l’APC, ont, en effet, et dés le lever du jour, placardé ces listes dans divers endroits de la ville. Néanmoins, certains postulants n'ayant pas eu la chance d'en bénéficier, n'ont pas manqué d'exprimer leur désapprobation. Sollicité pour d'amples renseignements, le maire a tenu à préciser qu'un autre quota de 250 unités est en cours de réalisation et dont 50, qui font l'objet d'une cadence de travaux accélérée, ayant dépassé le taux d'avancement de plus de 80%, seraient bientôt attribuées. ''La voie des recours étant toujours mise en vigueur, reste bien sûr, ouverte", a-t-il lancé au bout du fil.