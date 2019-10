TELAGH (SIDI BEL ABBES) : Délabrement total de l'hôtel ''Les chasseurs"

Plusieurs citoyens dont des membres de la société civile et des associations locales de Télagh ,50 km au sud de Sidi Bel Abbès, rencontrés en marge d'une assemblée ordinaire de travail tenue au chef-lieu de wilaya ont tenu, non sans regrets, à faire part de l'état de délabrement dans lequel se trouve actuellement le seul et unique hôtel ''des chasseurs ''ouvert au début des années 80. ''Ce bel hôtel, érigé sur les abords de la RN 13, au pied d'hallucinantes montagnes de Dhaya, présentant ainsi une grande variété de paysages naturels enivrants, est fermé depuis des années, dira Mr Marek M., membre influent de l'organisation locale de la société civile, au point d'être tout bonnement mis à l'abandon total, pour des raisons que personne ne connaîtrait." "L'établissement sans agent de sécurité d'ailleurs, renchérissent d'autres intervenants, est constamment envahi par toutes espèces de reptiles, d'animaux et d'oiseaux nuisibles, constituant un véritable fléau envahissant pour la biodiversité. En automne 2018,rappellent Alliaoui, Gaïd ,Maazouz, Mokhtari et les autres, une commission mixte de wilaya, composée en majorité, de membres de l'exécutif, était venue sur les lieux ,à Télagh, afin d'y tenir une réunion avec les élus et responsables, relative à une éventuelle substitution de l'hôtel mis à l'oubli ,en services de gynécologie obstétrique et riverain trie, au grand soulagement de la population locale et riveraine. Malheureusement, depuis lors, aucune suite n'a été donnée, ont-ils conclu ; nous ne saurions à quel niveau de l'administration, serait bloqué ce projet ambitieux ".