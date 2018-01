TELAGH (SIDI BEL ABBES) : Chute mortelle d’une femme de 05 enfants

Une femme mariée, âgée de 42 ans, répondant aux initiales A.R ,mère de 04 filles et 01 garçon, a trouvé la mort sur le coup , après une chute du 3ème étage, ce lundi, vers 03 h du matin, à la cité des 109 logements à Télagh,50 km au sud de Sidi Bel Abbès, a-t-on appris de sources concordances. Sitôt alertés par les voisins, les agents de la protection civile seraient promptement intervenus, afin d'évacuer la dépouille mortelle à l'E.P.H de la ville et la déposer à la morgue pour les besoins d'une éventuelle autopsie. La nouvelle de la mort de cette quadragénaire et dont les causes restent encore à déterminer, aurait tout de même plongé la population locale et notamment les habitants de la promiscuité, dans l'émoi et la consternation. Les éléments de la Sûreté de la Daïra de Télagh viennent de déclencher une enquête dans le but d'élucider les circonstances de cette mort énigmatique.