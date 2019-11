TELAGH (SIDI BEL ABBES) : 50 poches de sang collectées par les retraités de l’ANP

Jeudi 31 octobre 2019, veille de la commémoration du 65ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération, le laboratoire des analyses médicales de l'EPH Haddid Aïssa de Télagh, a vécu une ambiance festive, avec la tenue d'une louable cérémonie. Plusieurs retraités militaires, invalides et autres ayants-droit de la coordination nationale ont pris part à cette opération de don de sang, une initiative à caractère purement humain organisée au niveau du laboratoire, en présence des équipes médicales, paramédicales et du chef de service, Mr Akkal qui a apporté toute sa contribution en matière de moyens nécessaires à la bonne action. Plus de 50 poches du liquide vital ont donc été collectées par les donneurs, membres de la coordination nationale, visiblement heureux d'avoir pris part à cette campagne organisée au profit des malades nécessiteux, alités à l'établissement hospitalier.