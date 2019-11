TEGHALIMET (SIDI BEL ABBES) : La famille du Chahid Talbi Abdelkader honorée

Le Chahid Talbi Abdelkader de Téghalimet, 40 km au sud de Téghalimet, est revenu, à l'occasion d'un vibrant hommage rendu à sa modeste famille au sein de l'école primaire baptisée de son nom, en cette fin de semaine, ayant coïncidé avec la commémoration du 65ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération.La joyeuse fête, programmée par l'APC, a été rehaussée par la présence du chef de Daïra de Télagh, du maire de Téghalimet, de ses collaborateurs, des membres de la famille révolutionnaire, ceux de la société civile mais aussi et surtout, des enseignants de l'établissement scolaire et de dizaines de leurs élèves ,en quête de connaissance des moments historiques de la Guerre de Libération Nationale dans cette région névralgique et particulièrement des activités et du parcours sans faille, du défunt martyr Talbi, qui avait rejoint le maquis dès son jeune âge, et aurait été, avec ses compagnons, à l'origine de plusieurs actions salutaires contre les forces ennemies. A l'issue de diverses et louables prises de parole, faites tour à tour, par les intervenants ayant mis en exergue cette mémorable date du 1er novembre 1954, caractérisée par les combats acharnés menés par ces hommes qui ont consenti de grands sacrifices pour l'indépendance nationale, des cadeaux symboliques, des prix et des attestations de reconnaissance ont été remis à la famille du vaillant Chahid.