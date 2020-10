TEGHALIMET (SIDI BEL ABBES) : Douar "Cité bel-air’’ en manque de commodités

Des dizaines d'habitants du "Douar" dit communément "Cité bel-air’’, relevant de Téghalimet, chef-lieu de commune, 40 km au sud de Sidi Bel Abbès sont montés au créneau ces derniers jours, pour dénoncer le manque criarde des commodités nécessaires au développement local. Ils n'ont donc pas cessé, la semaine dernière, de s'alarmer désespérément, de se rendre quotidiennement à la mairie, pour soulever ce manque flagrant de bien-être qu'ils considèrent d'ailleurs comme un droit absolu. "Les formes de discrimination dont nous avons toujours été victimes, diront certains pères de familles, nous ont occasionné des difficultés de différentes natures, au point de croire à la mise à l'oubli pure et simple de notre douar qui ne serait connu que par son surnom trompeur (Cité bel-air). D'autres plaignants renchérissent: "Aujourd'hui, nous nous sentons lésés dans nos droits, par la mal-vie que nous menons au quotidien, au su et au vu de nos anciens responsables". Parmi leurs revendications, les habitants réclament l'aménagement urbain, la réfection du réseau d'assainissement, de l'AFP et la rénovation de l'éclairage public. Le P/APC, contacté au téléphone a déclaré avoir saisi les services administratifs concernés pour leur transmettre les doléances. Il ya donc lieu de faire preuve davantage de patience, avant la délivrance, des jours meilleurs.