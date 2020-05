TEGHALIMET (SIDI BEL ABBES) : Distribution de pulvérisateurs et des tenues aux agriculteurs par la CRMA

Dans le cadre de la lutte déclarée contre la propagation du coronavirus (Covid-19) lequel ne connaît pas de frontières, afin d'atténuer ses répercussions sur le secteur de l'agriculture, les responsables de la Caisse régionale de la mutuelle agricole (CRMA) de Télagh,50 km au sud de Sidi Bel Abbès ,en collaboration avec les services des forêts, ont procédé tout récemment, au lancement d'une louable campagne de stérilisation et de désinfection des exploitations agricoles de l'immense région sud de la wilaya. . L’opération, selon certains organisateurs, vise à protéger ces travailleurs de la terre et préserver leurs produits agricoles. Elle a ciblé, dans sa première étape des bâtiments d’élevage: Granges, étables, bergeries et habitations d'agriculteurs de "Roumilia", un bel hameau, relevant de Teghalimet ,connu pour ses richesses agricoles époustouflantes, et s'étendra prochainement dans d’autres communes voisines. Des pulvérisateurs dorsaux, tenues de protection, bavettes et des gants, ont été distribués à ces paysans activant dans ces zones d’ombre. Ces équipements leur serviraient de barrière et pourraient les aider à prévenir l'exposition potentielle à la maladie virale. ''Le secteur de l’agriculture, conclut un des responsables influents de la CRMA, est resté mobilisé et a su relever le défi, en assurant la production et l’approvisionnement à profusion ,de la population en produits agricoles, et à des prix raisonnables, plus particulièrement en ce mois sacré de Ramadhan où les prix varient d'un jour à l'autre.