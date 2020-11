TEGHALIMET (SIDI BEL ABBES) : Des agriculteurs de la ferme ‘’Fares’’ revendiquent l'énergie solaire

Ayant depuis longtemps et vainement attendu le raccordement de leur exploitation agricole au réseau électrique traditionnel, pour pouvoir booster l'investissement agricole, des agriculteurs de la ferme agricole ''Fares'' de Teghalimet,40 km au sud de Sidi Bel Abbès, ne cessent ces jours, de faire le porte-à-porte et d'appeler les autorités locales à venir à leur aide, dans le but de bénéficier d'une installation photovoltaïque. ''Nous sommes déterminés à nous mettre à l'heure des énergies renouvelables", ont-ils souligné en rappelant qu'ils ont toujours manqué de moyens de travail dans cet espace agricole qu'ils considèrent d'ailleurs comme une zone d’ombre, et d'ajouter: «Nous nous sommes rendus à maintes reprises à la mairie pour demander le soutien du maire et son intervention auprès des services de l'énergie, pour une éventuelle installation photovoltaïque. En dépit de toute la patience dont nous avons fait preuve, aucune suite ne nous a été accordée à nos jours" Face à l'inexistence de l'électrification classique ou rurale, attendues depuis belle lurette, renchérit le propriétaire de la ferme Fares, nous nous voyons contraints de recourir à l'utilisation de l'énergie solaire photovoltaïque qui nous servirait à l'irrigation de nos superficies agricoles.