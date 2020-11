TEGHALIMET (SIDI BEL ABBES) : 100 millions pour en finir avec la pénurie d'eau

Selon des représentants d'habitants du quartier dit "ancien village «de Téghalimet, relevant de la daïra de Télagh, 40 km au sud de Sidi Bel Abbes, la population de cette cité souffre toujours les martyres, en raison du manque criard d'eau potable. Cette pénurie du liquide vital, devenue de plus en plus rare, ont-ils souligné, nous a de tout temps créé des désagréments, si bien que nous ne savons à quel saint nous vouer ou nous désavouer ". D'autres locuteurs ajoutent :"Mr Bellabed, le P de l’APC de Téghalimet est intervenu à maintes reprises, avec l'aide des ouvriers communaux, en vue de venir à bout de cette carence hydrique laquelle ne fait que perdurer et nous faire courir perpétuellement. L'eau source de vie, nous a contraints d'entreprendre moult interventions mais les issues ont toutes été vouées à l'échec". Le maire, quant à lui se veut rassurant : " ce problème dont ces habitants font part, serait vraisemblablement lié à diverses raisons dont les branchements anarchiques, des adductions d'eau irrégulières effectués devant les ménages du quartier. Un projet relatif à la réfection de la canalisation principale du village en question, serait sur le point d'être lancé pour une enveloppe financière d'1 million de dinars. Je demande donc aux citoyens de cet ancien village de faire preuve davantage de patience et tout rentrera dans l'ordre".