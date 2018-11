TEBESSA : Un trentenaire tue son enfant de 2 ans

La wilaya de Tébessa a été secouée par un tragique crime qui a couté la vie à un petit garçon âgé à peine de 2 ans et ce suite à des actes de violences assénés par son propre père. En effet, âgé de 30 ans, le mis en cause avait donné des coups fatals au petit garçon. Evacué à l’hôpital, le garçonnet n’a pas immédiatement succombé à ses blessures. Il est mort quelques jours plus tard. Selon le témoignage de la mère de l’enfant, le père violent, indélicat l’a séquestré pendant un mois pour l’empêcher de révéler le secret du décès de son enfant. L’épouse a réussi à s’échapper de la maison en escaladant un mur d’enceinte. Aux enquêteurs, elle révèlera que son mari est violent, puisqu’elle-même a subi ses foudres. Le témoignage de l’épouse a été conforté par ceux des proches du mari. Le frère et la mère du père assassin présumé de son fils ont décrit un homme particulièrement violent. Le concerné a été arrêté en attendant d’être jugé.