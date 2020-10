TEBESSA : Un homme découvert pendu avec un câble électrique

Un trentenaire a été retrouvé pendu avec un câble électrique au niveau du domicile familial situé à 40 km au sud-ouest du chef-lieu de la wilaya de Tébessa. Dans un communiqué rendu public, la cellule de communication de la protection civile de la wilaya de Tébessa a indiqué qu’un homme d’une trentaine d’années a été retrouvé pendu à un câble électrique au domicile familial, dans la cité El-Nahda à Cheria, une commune située à 40 km au Sud-ouest du chef-lieu de la willaya. Le corps du défunt a été découvert, pendu à un madrier par un câble électrique, tôt dans la matinée du lundi, par un les proches de la victime, qui a alerté les secours et les services de sécurité sur sa macabre découverte. Une fois sur les lieux, les éléments de la protection civile on évacué le dépouille à le morgue de l’hôpital de le commune afin de pratiquer une autopsie ordonnée par le parquet. Toutefois, une enquête a été ouverte par le police de Tébessa et les investigations on débuté afin d’élucider les circonstances et les causes réelles de cet incident.