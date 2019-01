TEBESSA : Un enfant de 13 ans enlevé puis violé

Selon des sources médiatiques, un groupe d’agresseurs sexuels coupables d’enlèvement, chantage et viol collectif sur mineur a été interpellé par les éléments de la Sûreté de la daïra de Cheria (wilaya de Tébessa). Il s’agit d’un jeune écolier de 13 ans qui est monté en voiture avec un individu de la localité de Cheria, ce dernier l’avait amadoué en lui faisant croire qu’il allait lui donner des cadeaux et de l’argent. Par la suite, le garçon de 13 ans sera emmené dans un endroit isolé où l’attendaient 3 autres individus. L’écolier a alors subi une série d’agressions sexuelles, de persécutions, et de menaces de publier la scène sur les réseaux sociaux. Après avoir été relâché par ce collectif de prédateurs sexuels, le jeune de 13 ans racontera les détails de l’affaire à son père qui décide sur le champ d’aller déposer plainte. Selon la déclaration de la cellule d’informations de la sûreté de l’État, « le principal inculpé a été arrêté en possession de photos et de vidéo stockées dans son téléphone, ce qui constitue la preuve définitive retenue contre les auteurs ».