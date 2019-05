TEBESSA : Seize casemates pour terroristes détruites

Seize (16) casemates pour terroristes ont été détruites ce mardi dans une opération de ratissage menée à Tébessa par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué ce mercredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de reconnaissance et de bombardement par un drone, dans la zone de Djebel Labiadh à Tébessa (5ème Région militaire), un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 30 avril 2019, lors d’une opération de fouille et de ratissage dans la même zone, seize (16) casemates pour terroristes, une cuisine, une bombe, des outils de détonation et d’autres objets", précise la même source.