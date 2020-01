TEBESSA : Saisie de plus de 3 kg de kif traité

La police judiciaire relevant de la sûreté de la wilaya de Tébessa a saisi 3,5 kg de kif traité et 2000 comprimés psychotropes au cours de trois opérations distinctes, et a arrêté dix jeunes recherchés, a indiqué mardi, la cellule de communication et de relations publiques de ce corps sécuritaire. La même source a précisé que les services de la police ont lancé trois grandes opérations coup de poing ciblant des quartiers populaires et "points noirs" au chef lieu de la wilaya, ce qui a permis de saisir cette quantité de drogue.