TEBESSA : Saisie de 979 200 unités de produits pyrotechniques

Les éléments de la brigade multifonctions des douanes de Négrine rattachée à l’inspection des services de douanes de Bitr El Ater (Tébessa), sont parvenus à faire avorter, dimanche une importante opération de contrebande concernant les pétards, feux d’artifice et autres munitions pour fusil de chasse. C’est en immobilisant un camion suspect, transportant des déchets d’animaux utilisés à des fins d’engrais, que les douaniers ont découvert pas moins de 14 950 cartouches de fusil de chasse et 979 200 unités de divers produits pyrotechniques (pétards, feux d’artifice et autres), et 10 800 tubes de dentifrice. Le tout dissimulé sous les déchets d’animaux. L’amende de l’infraction douanière est estimée à 51 552 000 DA. D’autre part, les douaniers de la direction régionale de Tébessa, chapeautant aussi la wilaya d’Oum El Bouaghi et Khenchela, ont réussi à faire échouer des opérations illégales d’écoulement de marchandises. En effet, les éléments de la brigade multifonctions des Douanes de Meskiana (60 kilomètres à l’extrême est d’Oum El Bouagh), ont intercepté et immobilisé un véhicule utilitaire de type Renault Master, circulant sur le chemin de wilaya 88 de l’axe Rhia – Bir Chergui – Laouinet. La fouille minutieuse du véhicule par les douaniers s’est soldée par la saisie de 9 moteurs de véhicules lourds dont 6 avec la boîte à vitesses. L’amende de l’infraction douanière est estimée à 17 725 000 DA.