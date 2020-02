TEBESSA : Protestation de souscripteurs du programme AADL

Des dizaines de souscripteurs du programme de logements AADL de la wilaya de Tébessa ont organisé un rassemblement devant le siège de la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction pour réclamer «le lancement immédiat» des travaux d’aménagement extérieur du site de Boulhaf Dir. Les manifestants revendiquent le «lancement des travaux d’aménagement extérieur du site de Boulhaf Dir qui comprend 3 240 logements AADL, notamment le goudronnage des routes, le raccordement des logements aux réseaux d’eau potable, d’électricité et de gaz naturel, ainsi que le réseau d’assainissement». A ce propos, le président de l’association locale des souscripteurs du programme AADL, Hachem Messai, a déclaré à l’APS que «le fait de ne pas avoir entamé les travaux d’aménagement extérieur de ce site va retarder l’opération d’attribution de 1500 logements prévue au cours du premier semestre de l’année en cours conformément aux instructions de l’ancien ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville et des autorités locales. «L’organisation de cette protestation fait suite aux nombreuses demandes de l’association, depuis plus d’une année, d’entamer les travaux d’aménagement extérieur parallèlement aux travaux de construction des logements en vue de distribuer les logements à leurs bénéficiaires dans les délais», a ajouté M. Messai, soulignant que ces demandes sont restées «sans suite».