TEBESSA ET MASCARA : Découverte de 2 ateliers de confection d'armes

Deux ateliers de confection d'armes artisanales ont été découverts lors de deux opérations distinctes menées à Tébessa et Mascara par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) qui ont saisi des armes et des munitions, a indiqué ce mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, grâce à l'exploitation de renseignements et suite à deux opérations distinctes menées à Tébessa (5ème Région militaire) et Mascara (2ème RM), des détachements combinés de l'Armée nationale populaire, en coordination avec les services de la Sureté nationale, ont découvert, le 18 décembre 2018, deux (02) ateliers de confection d'armes artisanales", précise la même source. Les détachements de l'ANP "ont saisi, au cours de ces deux opérations, 5 armes à feu, un fusil de chasse, une grenade, 896 cartouches, 16,5 kilogrammes de plomb, 3,2 kilogrammes de poudre noire, 200 capsules, 2 paires de jumelles, ainsi qu'une quantité de produits explosifs et divers autres outils", ajoute le communiqué.