TEBESSA : Distribution de plus de 6600 logements de différentes formules

Un total 6628 logement, toutes formules confondues, seront distribués dans la wilaya de Tébessa au cours de l'année 2020, a indiqué le wali, Atallah Moulati. "3.000 unités de type AADL, 2 259 logements publics locatifs (LPL), 436 logements promotionnels aidés (LPA), 605 aides financières à l'habitat rural et 328 lotissements sociaux pour l'auto-construction", seront distribués durant l'année, a détaillé le responsable à l'APS. Le chef de l'exécutif local a également indiqué que la cadence des travaux de réalisation des projets, répartis entre les communes de Chréa, Ouenza, El-Houidjbet, Boulhef Dir et Mazraâ, avance à un rythme "acceptable". Le wali de Tébessa a déclaré, par ailleurs, que "la réalisation des programmes de logements dans les délais impartis tout en respectant les normes et les critères en vigueur, permettra à la wilaya frontalière de bénéficier de nouveaux quotas pour répondre aux besoins des citoyens", soulignant que "les demandes en la matière ne cessent d'augmenter". Une réunion a été tenue au siège de la wilaya au cours de cette semaine en présence des directeurs des secteurs concernés pour évaluer les projets de logements en cours de réalisation et ceux dont les travaux vont être lancés. A cet effet, le wali avait instruit les responsables concernés de "renforcer les chantiers en matière de main d'œuvre, de matériaux et d'engins pour achever les travaux et distribuer les logements à leurs bénéficiaires dans les délais". Il a également mis l'accent sur la nécessité de lancer les travaux liés à l'aménagement extérieur et au raccordement des logements aux réseaux de gaz, d'électricité, d'eau potable et d'assainissement, ainsi que le goudronnage des routes et la réalisation d'équipements publics dans le but d'assurer toutes les commodités nécessaires aux habitants de ces cités urbaines.