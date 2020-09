TEBESSA : Deux arrestations et saisie de 6 kg de kif

Deux personnes âgées respectivement de 31 et 56 ans ont été arrêtées par les éléments de la sûreté de daïra de Tebes dans la wilaya de Tebessa et 6 kilos de kif traité ont été saisis selon une source sécuritaire. Avec ce coup de filet la police a mis fin aux agissements d’un réseau de trafic qui activait en faisant transiter via les frontières la drogue stockée au niveau d’un quartier de la ville. Présentés devant la justice territorialement compétente, les deux mis en cause ont été placés en détention, a-t-on appris d’une source médiatique.