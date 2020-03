TEBESSA : Deux adolescentes enlevées puis violées

Deux collégiennes, âgées toutes les deux de 15 ans, ont été kidnappées et violées en fin de semaine, par deux individus, à Tébessa ont indiqué des sources concordantes. En effet, les deux jeunes filles ont été enlevées à leur sortie du collège où elles sont scolarisées par deux jeunes hommes à bord d’un véhicule touristique. Ces derniers les ont conduites de force vers la ville Tébessa, à 50 kilomètres de leur lieu de résidence. Des témoins ayant assisté au rapt ont avisé les parents respectifs des deux adolescentes. Ces derniers ont aussitôt alerté la police judiciaire de la daïra de Cheria. D’après les mêmes sources, au moment où les services de la Sûreté commençaient à mobiliser leurs forces pour lancer les recherches, après avoir avisé le procureur de République, les parents des deux victimes sont revenus au commissariat avec leurs deux filles. Elles avaient été relâchées quelques minutes plus tôt par leurs agresseurs. Après l’écoute du témoignage des deux adolescentes, les éléments de la Sûreté ont identifié les présumés kidnappeurs et procédé à leur arrestation. Ces derniers sont âgés de 20 et 26 ans Les deux victimes ont affirmé qu’elles ont été embarquées de force, au sortir de leur CEM, par les deux jeunes hommes dans leur véhicule. Elles ont été conduites à la ville de Tébessa, où elles ont été droguées puis violées. Accusés de détournement de mineur, viol et agressions sexuelles, les deux agresseurs ont été présentés devant le juge d’instruction qui a ordonné leur mise en détention provisoire en attendent leurs procès.