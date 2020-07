TEBESSA : Destruction de sept bombes de confection artisanale

Des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, lors d’une opération de fouille et de ratissage menée à Tébessa, sept bombes de confection artisanale, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 17 juillet 2020, sept (07) bombes de confection artisanale, et ce, lors d’une opération de fouille et de ratissage menée à Tébessa en 5ème Région Militaire", précise le communiqué. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire a saisi, en coordination avec les Gardes Frontières, à Béchar en 3ème Région Militaire, une quantité importante de kif traité s'élevant à (02) quintaux et (52) kilogrammes, tandis qu’un autre détachement de l'ANP a saisi, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, (1798) comprimés psychotropes à Oum El Bouaghi en 5ème Région Militaire.