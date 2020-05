TEBESSA : Destruction de quatre bombes artisanales

Quatre bombes de confection artisanale ont été détruites lundi par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) lors d'une opération de recherche et de ratissage menée dans la commune de Bir El-Ater, wilaya de Tébessa, a indiqué mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, la même source a fait savoir qu’onze individus ont été interceptés à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam , par des détachements de l'ANP qui ont saisi également 03 camions, 09 véhicules tout-terrain, 6920 litres de carburants, 28,595 tonnes de denrées alimentaires, ainsi que des équipements d'orpaillage.