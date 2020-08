TEBESSA : Collecte de 550 tonnes de déchets ménagers

Pas moins de 550 tonnes d'ordures ménagères et de déchets d'abattage de moutons ont été collectées dans la ville de Tébessa et transférées au niveau du centre d'enfouissement technique (CET) situé dans la région de Tnoukla, au chef-lieu de la wilaya, a indiqué le directeur du CET, Azzedine Rebiai. «Tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour collecter les ordures ménagères et les déchets d'abattage du sacrifice, afin de préserver la propreté du milieu urbain», a précisé à l’APS, le même responsable. Dans les détails, M. Rebiai a fait savoir que 255 tonnes d'ordures ont été collectées durant la première journée de l'Aïd, tandis que 295 tonnes ont été ramassées durant le 2e jour de la fête du sacrifice. En outre, plusieurs opérations de nettoiement et désinfection ont été organisées notamment dans les lieux publics après l'abattage des moutons, a ajouté la même source, rappelant les mesures préventives pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.