TEBESSA : 4 morts dans un carambolage près de Bekkaria

Quatre personnes ont été tuées et quatre autres blessées dans un accident de la route survenu sur la route nationale n°10, près de la commune frontalière de Bekkaria, a-t-on appris auprès de la protection civile. L’accident consiste en un carambolage impliquant cinq véhicules. Les services de la protection civile sont intervenus pour évacuer les victimes vers l’hôpital d’Alia Salah, a-t-on précisé. Ce nouveau drame routier serait dû, selon les premiers éléments, à l’excès de vitesse. Les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour définir les circonstances et les causes du carambolage.