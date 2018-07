TAUX DE REUSSITE AU BAC INFERIEUR A 30% : Des commissions d’enquête dans les lycées défaillants

Des commissions d’enquête sur le faible taux de réussite au baccalauréat, seront dépêchées au sein des lycées où un taux inferieur à 30% a été enregistré. Les chefs de ces établissements d’enseignement secondaire se retrouvent dans des cases rouges et risquent des représailles sévères, pour avoir failli à leurs missions. C’est la ministre de l’éducation, Mme Nouria Benghebrit a affirmé que les taux d’échec au bac seront suivis d’enquêtes, afin de déterminer les causes et d’y apporter les solutions. En ce sens, une commission d’enquête sera envoyée dans chaque lycée du pays, et ce à partir du mois de Septembre, selon une information rapportée par le journal arabophone ‘’El Bilad’’, qui confirme que la ministre prévoit des répercussions sévères contre les directeurs qui ont failli à leurs missions. Ainsi, les établissements ayant enregistré un taux de réussite inferieur à 30%, se retrouvent dans une case rouge et risquent de représailles de la part de la tutelle. Rappelons que le taux de réussite au bac de la session 2018 a atteint cette année 55,88%, et que la ministre a estime qu’il connait certes une évolution qui est longue et lente, mais il est en train d’avancer.