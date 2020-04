TASSILI AIRLINES : Reprise temporaire de certains vols vers le sud

La filiale aérienne de la Sonatrach Tassili Airlines a repris d’une manière exceptionnelle et pour une durée limitée, ses vols vers le sud de pays ce samedi après avoir obtenu l’accord de la direction de l’aviation civile. Cette opération a pour objectif de relancer les permanences au niveau des chantiers et bases pétrolières et gazières au niveau de sud de pays, ou des équipes de travail sont maintenues en place depuis la prise des mesures de l’arrêt de tous les types de transports entre les wilayas pour faire face à la propagation de coronavirus dans le pays. De ce fait la direction de la Sonatrach a sollicité sa filiale Tassili Airlines, pour demander une autorisation afin de pouvoir mettre aux équipes qui travaillent d’une manière interrompue depuis plusieurs semaines de prendre une permission et d’être remplacées par d’autres équipes. « Nous avons obtenu une autorisation exceptionnelle pour effectuer 30 vols pour transporter les travailleurs entre les aéroports du nord et les pôles gaziers et pétroliers du sud. Le programme s’étale de samedi jusqu’au 24 avril », a précisé Karim Behar, directeur de la communication de Tassili Airlines au site visa-algérie. Trois types d’avions ont été mobilisés pour cette opération et plusieurs mesures sanitaires sont prises par l’équipe médicale de la direction des œuvres sociales de la Sonatrach afin de mener cette tache sans aucun risque de contamination.