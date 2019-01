TANDIS QUE DES MILLIONS DANS LE MONDE SOUFFRENT DE LA FAMINE : 200 tonnes de pain jetées en 2018 à Alger

Les chiffres enregistrés par Netcom et Extranet, les deux entreprises chargées du nettoyage de la capitale sont plus qu’éloquents, près de 200Tonnes de pain soit quelque 12 millions de baguettes de pains sont jetées dans les poubelles au niveau de la capitale seulement, et si on ajoute les 47 autres wilayas, alors c’est la catastrophe ! Le phénomène de gaspillage du pain ne s’estompe pas. Malgré les campagnes de sensibilisation lancées en vue d’attirer l’attention des Algériens sur ce problème, les ménages ne branchent visiblement pas, Ils continuent de gaspiller ce produit subventionné. Selon les deux entreprises Netcom et Extranet, près de 200 tonnes de pain, jetées dans les poubelles, ont été récupérées en 2018 à Alger. Extranet a pu récupérer, seule, 105 tonnes de ce produit si essentiel. Le chiffre donne le tournis et renseigne, encore une fois, sur le degré d’inconscience des Algériens qui achètent des quantités astronomiques de toutes sortes de pain qu’ils ne consomment pas. Le phénomène ne se limite pas seulement à Alger. Il existe pratiquement dans toutes les grandes villes. Il y a quelques années, les autorités ont donné le chiffre de près de 12 millions de baguettes de pain jetées à la poubelle.

Les témoignages des chargés du ramassage des ordures, laissent perplexe «tous les soirs, nous retrouvons de la nourriture, des fruits et légumes encore bons à consommer en grande quantité », confie un agent de nettoiement.

Ainsi, le gaspillage alimentaire a des conséquences lourdes sur la faim dans le monde, car selon les statistiques mondiales, la moitié de la nourriture produite au niveau mondial est jetée dans les poubelles. Un constat alarmant au sujet du gaspillage alimentaire. Selon la FAO, 30% des céréales produites sont mises à la poubelle, 50% pour les tubercules, les fruits et les légumes, 20% pour les oléagineux, la viande et les produits laitiers, et 35% pour le poisson.