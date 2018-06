TAMAZOURA (AIN TEMOUCHENT) : 39 investisseurs mis en demeure

Selon un communiqué de la cellule chargée de la communication de la wilaya, madame le wali Ouinez Labiba, accompagnée des principaux directeurs de l’exécutif , a entrepris une sortie de travail et d’inspection au niveau de la zone industrielle de Tamazoura comprenant 120 investisseurs activant dans divers créneaux tel que l’agroalimentaire, la transformation de matériaux de construction, menuiserie, fabrication de produits alimentaires, service et autres. Sur place, le wali a insisté sur la situation intolérable de certains projets à l’arrêt depuis plusieurs années malgré les diverses facilités octroyées à leurs propriétaires pour une nouvelle dynamique économique dans la wilaya de ce qu’elle a décidé lors de cette visite de mettre en demeure 39 investisseurs conformément à la réglementation en vigueur sur un autre registre elle a tenu à féliciter le grand travail des micros entreprises acquises en majorité dans le cadre des divers dispositifs d’insertion des jeunes en leur assurant l’accompagnement dans la concrétisation finale de leurs entreprises comme elle a exigé l’amélioration du cadre de vie à l’intérieur et l’extérieur de la zone industrielle. Pour rappel, la zone industrielle de Tamazoura s’étend sur une superficie de 129 hectares et dispose de 151 lots dont 121 constructibles.