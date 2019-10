TAMANRASSET : Un terroriste se rend aux autorités militaires

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des Forces de l’Armée Nationale Populaire, un terroriste s’est rendu, ce lundi 07 octobre 2019, aux autorités militaires à Tamanrasset en 6ème Région Militaire Il s’agit du dénommé «Al-Arbi Ladmi Sid Ahmed», qui avait rallié les groupes terroristes en 2008. Ledit terroriste était en possession d’un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de trois (03) chargeurs garnis de munitions. Dans le même contexte, un détachement de l’ANP a découvert et détruit, lors d’une opération de fouille et de ratissage menée dans la zone de Koudiet El-Hebalat, commune de Oued Zehour, wilaya de Skikda (5ème RM), une (01) casemate pour terroristes contenant deux (02) bombes de confection artisanale et divers objets, tandis que d’autres détachements de l’ANP ont arrêté deux (02) éléments de soutien aux groupes terroristes à Tissemsilt (2ème RM) et Khenchela(5ème RM).