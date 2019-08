TAMANRASSET : Un terroriste se rend aux autorités militaires

Le terroriste nommé « Chérif Ali » dit « Abou Mohamed » s’est rendu ce vendredi 2 août aux autorités militaires à Tamanrasset, a indiqué, ce samedi, dans un communiqué le ministère de la Défense nationale. « Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des Forces de l’Armée Nationale Populaire, un terroriste s’est rendu, ce vendredi 02 août 2019, aux autorités militaires à Tamanrasset, en 6ème Région Militaire. Il s’agit du nommé «Cherif Ali», dit «Abou Mohamed». Ledit terroriste qui avait rallié les groupes terroristes en 2016, était en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, trois chargeurs garnis de munitions et deux grenades », précise le même communiqué. Ces résultats réitèrent l’efficacité de l’approche adoptée par le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire régner la sécurité et la quiétude dans tout le pays, a-t-on ajouté.