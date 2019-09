TAMANRASSET : Un arsenal de guerre découvert à la frontière malienne

Un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert ce mardi 17 septembre à Tamanrasset, une cache contenant des armes lourdes près de la frontière avec le Mali. « Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 17 septembre 2019 lors d’une patrouille de fouille et de recherche près de la bande frontalière sud à Tamanrasset (6ème Région Militaire), une cache d’armes et de munitions », a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. La cache contenait : une (01) mitrailleuse lourde de type KPVT de calibre 14.5 mm, deux (02) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, trois (03) fusils semi-automatiques de type Simonov, 10 obus de mortiers de calibre 82 mm et 388 fusées de calibres 82 et 37 mm. En plus de 847 balles de différents calibres et de sept (07) chargeurs de munitions, ont été également saisis.