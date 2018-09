TAMANRASSET TAMANRASSET : Deux terroristes se rendent aux autorités militaires

Deux (2) terroristes armés qui avaient rallié les groupes terroristes, l'un en 2010, et l'autre en 2013, se sont rendus, mardi aux autorités militaires à Tamanrasset, a indiqué mercredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les forces de l'Armée nationale populaire, deux (2) terroristes se sont rendus, hier 11 septembre 2018, aux autorités militaires à Tamanrasset (6ème Région Militaire).Il s'agit en l'occurrence des dénommés Sebbak Abdallah» dit «Abou Nacer», qui avait rallié les groupes terroristes en 2010, et « Khedaich Lahcen» dit «Abou El-Kacem », qui avait rallié les groupes terroristes en 2013", précise la même source. "Lesdits terroristes étaient en possession de deux (2) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et de deux (02) chargeurs garnis de munitions", ajoute le communiqué. Dans le même contexte, et suite à une opération de recherche et de ratissage menée dans la localité de Oued Djenane Essahel à Skikda (5e RM), un détachement de l'Armée nationale populaire "a découvert et détruit sept (7) casemates pour terroristes, contenant des quantités de subsistances de vivre et divers objets".