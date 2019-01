TAMANRASSET : Reddition d'un terroriste aux autorités militaires

Un terroristes s'est rendu aux autorités militaires ce jeudi à Tamanrasset, indique vendredi un communiqué du Ministère de la Défense Nationale (MDN). Il s'agit d'un certain Ahmed Mahdjoubi qui avait rejoint les groupes armés terroristes en 2011, selon les indications fournies par la même source. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les Forces de l'Armée Nationale Populaire, un (01) terroriste s'est rendu, le 24 janvier 2019, aux autorités militaires de Tamanrasset/6ème RM, en possession d'une (01) mitrailleuse de type Dictariov et une quantité de munition. Il s'agit du terroriste: "Mahdjoubi. Ahmed", dit "Hamza", qui a rejoint les groupes terroristes en 2011", précise le MDN.