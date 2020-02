TAMANRASSET : Plus de 500 affaires de contrebande traitées en 2019

Pas moins de 503 affaires de contrebande ont été traitées l’année dernière par les services de la Gendarmerie nationale (GN) dans le cadre de la lutte contre ce phénomène et de la protection de l’économie nationale, a-t-on appris de ce corps sécuritaire. Ces opérations de lutte ont été couronnées par la saisie de 186 véhicules utilisées dans le trafic, de 42.171 litres de carburants, 413 tonnes de divers produits alimentaires, 14.375 litres d’huile de table et 500 cartouches de cigarettes, a-t-on signalé. Les mêmes services ont traité, durant la même période, 46 affaires de trafic de drogue s’étant soldées par la saisie de 13 kg de kif traité, 13,5 kg de drogues de type ‘’Bangor’’ et 41.500 comprimés de psychotropes, a détaillé le chef du bureau de la communication et de l’orientation du 6ème commandement régional de la GN, le commandant Bechar El-Hadi. S’agissant des accidents de circulation, il est fait état de 114 accidents survenus l’an dernier et ayant fait 52 morts et 225 blessés, soit en baisse par rapport à l’année 2018 où avaient été enregistrés 126 accidents (75morts et 318 blessés). Ces accidents sont imputés principalement au facteur humain, dont l’excès de vitesse, les dépassements dangereux et le non-respect du code de la route. Le bilan annuel de la GN de Tamanrasset a relevé aussi une baisse sensible des affaires criminelles, soit 96 enregistrées en2019 contre 146 affaires l’année l’ayant précédée. Au total, ce sont 1.513 affaires diverses qui ont traitées l’année dernière par les services de la gendarmerie nationale, impliquant 10.450 individus, dont 2.251 ont été écroués pour crimes d’atteinte aux personnes et aux biens.