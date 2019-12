TAMANRASSET : Le vote se déroule dans des conditions normales

L’opération de vote pour la présidentielle du 12 décembre, qui a débuté lundi au niveau de 21 bureaux itinérants de la wilaya de Tamanrasset, s’est déroulée dans des conditions normales, selon le coordinateur de wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). Ces bureaux, où le vote a été avancé réglementairement de 72 heures, ont commencé, dès leur ouverture, à accueillir les électeurs, parmi les populations nomades, venus s’acquitter dans des conditions "normales" de leur devoir civique et élire le futur Président de l’Algérie, a indiqué à l’APS M. Lakhdar Badi. Les électeurs portés sur les listes électorales du bureau itinérant N-1701, ouvert au niveau de la localité enclavée d’Adhernen (25 km de Tamanrasset) ont été au rendez-vous de cet évènement national et sont venus accomplir leur devoir électoral en présence, tout au long du parcours de ce bureau, de deux représentants de candidats en lice à cette présidentielle. Le représentant du candidat Abdelkader Bengrina à ces élections, Sellam Choukri, a affirmé à l’APS que l’opération de vote a débuté dans de "bonnes" conditions, à la faveur de la mobilisation de moyens humains et matériels nécessaires au bon déroulement du vote. Mellouki Soltane, représentant d’Abdelmadjid Tebboune, autre candidat à la présidentielle, a estimé, de son coté, que "toutes les garanties ont été données pour permettre aux représentants des candidats de suivre de près l’opération électorale". Approché par l’APS, Aybeh Khodir, un électeur de la localité d’Adhernen, a confié que la population de cette bourgade enclavée de la région de l’Ahaggar fonde de "larges espoirs" sur le futur Président de l’Algérie pour leur consacrer des programmes de développement susceptibles de contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie, et au développement des secteurs de l’Education et de la Santé dans la région. La wilaya de Tamanrasset compte un corps électoral de 175.421 électeurs, répartis sur 70 centres de vote coiffant 373 bureaux, dont 34 itinérants (21 bureaux où le vote est avancé de 72 heures et 13 autres de 48 heures), encadrés par 2.961 agents.